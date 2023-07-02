«Это шок»: бывший чемпион мира жестко раскритиковал Фьюри за отказ от боя с Усиком 2 июля, 11:40 Тайсон Фьюри (Фото:REUTERS/Steve Marcus)

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью прокомментировал решение обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри не проводить поединок с объединенным чемпионом мира Александром Усиком в нынешнем году.

По словам авторитетного спортсмена, «Цыганский король» разрушает свое наследие, отказывавшись выходить в ринг с украинцем.

«Это шок. Я не знаю. Я просто хочу видеть Тайсона в крупнейших боях. Такие супертяжеловесы бывают раз в жизни. Я хочу видеть, как он участвует в самых больших среди возможных поединков.

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Он великолепный, потрясающий боец. Политика или эго рушит твое наследие, потому что после всего, что произошло, его будут помнить как парня, который дрался с соперниками по два-три раза. Я желаю ему только добра. Мне нравится то, за что он борется. Я думаю, что он хороший парень. Надеюсь, что он проложит себе путь и со всем разберется", — сказал Беллью в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Отметим, что стал известен боксер, который подерется с Усиком вместо Фьюри.

Ранее сообщалось, что британец выпрашивает реванш против украинца.