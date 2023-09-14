«В следующем году». Авторитетный инсайдер сделал оптимистичное заявление относительно долгожданного боя Усик — Фьюри 14 сентября, 20:43 Не исключено, что следующим соперником Усика станет именно Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Бой между украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британским обладателем пояса WBC, вероятно, состоится в следующем году, сообщил инсайдер ESPN Майк Коппинджер

Соответствующее заявление Коппинджер опубликовал в Twitter.

По словам инсайдера, переговоры о бое Усика и Фьюри развиваются в положительном направлении, а бой может состояться в следующем году в Саудовской Аравии.

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«Тайсон Фьюри сосредоточен на бою с Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября, но разгораются переговоры о бое с Александром Усиком в следующем году в Саудовской Аравии за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Согласно источникам ESPN, есть большой оптимизм, что сделка на бой Усик — Фьюри будет заключена", — написал Коппинджер.



Ранее Александр Усик признался, для чего ему поединок против Тайсона Фьюри.

