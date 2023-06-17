Брат Тайсона Фьюри «наехал» на Усика, обвинив того в трусости 17 июня, 21:08 Усик и Фьюри с Бобом Арумом (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Томми Фьюри, младший брат чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик боится британского боксера.

Брат «Цыганского короля» считает, что его родственник готов провести титульный поединок, однако украинец уклоняется от боя любыми методами.

«Я скажу команде Усика, что проблема в Александре. Тайсон готов, он абсолютно все поднесет ему на блюдечке. Он все еще хочет драться. Так что я не знаю, что нужно для этого поединка. Я считаю, что Усик искренне боится Тайсона, он использует все возможные оправдания.

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Я надеюсь, что они договорятся, потому что это бой, который я хочу увидеть. Но Усик убегает в испуге, поверьте мне", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что Фьюри обвинил украинца в жадности.