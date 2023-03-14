«Давай поднимем ставки». Фьюри выдвинул Усику еще одно условие для чемпионского боя 14 марта, 19:01 Фьюри и Усик могут провести бой 29 апреля (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри хочет подписать контракт на бой с украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком без опции реванша.

Такое заявление Фьюри сделал в очередном видеообращении, которое он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

По мнению британца, бой между ним и Усиком должен быть только один, который и поставит точку в том, кто из них сильнее.

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«Как насчет того, чтобы не было никакого пункта о реванше, для нас обоих. Давай поднимем ставки. Никогда не беспокойся о том, что будет в будущем и сколько еще долларов сможешь получить после поражения. Беспокойся о бое — 29 апреля, без права на реванш, победитель забирает славу, проигравший идет домой с чем пришел», — сказал Фьюри.



На днях Усик согласился на предложение Фьюри распределить гонорар за бой 70 на 30, при условии, что британец сразу после поединка пожертвует 1 млн фунтов Украины.

После этого Фьюри заявил, что начал подготовку к бою с украинским боксером.