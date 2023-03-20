«Не выглядит физически готовым». Промоутер оценил форму Фьюри перед вероятным боем с Усиком 20 марта, 12:58 Бой Усик — Фьюри может состояться 29 апреля (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Промоутер Эдди Хирн оценил готовность Тайсона Фьюри к вероятному чемпионскому поединку в супертяжелом весе с украинцем Александром Усиком.

По словам Хирна, бой Усик — Фьюри не требует много времени для раскрутки, а вот на подготовку к бою — да, с чем у Фьюри есть проблемы, сообщает Boxing Social.

«Фьюри не выглядит физически готовым за шесть недель до него, но он никогда и не был по-настоящему подготовлен. Может быть, он согласится на бой», — сказал Хирн.

Видео дня

Также промоутер отреагировал на твит Усика, в котором тот заявил, что пункты для согласования контракта были отправлены Фьюри, от которого ждут ответа.

Это не очень хороший знак, когда вы видите такой твит от Усика, но все возможно. Надеюсь, что, наконец, поединок состоится", — подытожил Хирн.

Ожидается, что бой Усик-Фьюри может состояться 29 апреля.

На днях Усик согласился на предложение Фьюри распределить гонорар за бой 70 на 30, при условии, что британец сразу после поединка пожертвует 1 млн фунтов Украине.

После этого Фьюри выдвинул Усику еще одно условие, заявив, что хочет подписать контракт на бой без опции реванша.

Несмотря на это, британский боксер заявил, что начинает подготовку к бою с украинцем.