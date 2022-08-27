Усик — Фьюри. Прогноз букмекеров на бой за титул абсолютного чемпиона мира 27 августа, 11:20 Букмекеры не считают Усика фаворитом боя (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Букмекеры представили прогнозы на вероятный поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.



Бой между боксерами может состояться в Саудовской Аравии 17 декабря 2022 года.

Авторитетная британская контора William Hill называет фаворитом Фьюри. Коэффициент на его победу — 1,36. Выигрыш Усика оценивается в 3,00, ничья — в 19,00.

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Двойная ставка на то, что британец не проиграет, соответствует аналогичному на его победу коэффициенту 1,36. То, что украинский супертяжеловес не окажется слабее, оценивается в 3,10.

Международная букмекерская контора Parimatch также видит Фьюри фаворитом, но оценивает его шансы ниже коллег — 1,55. В то же время шансы Усика на победу и ничья оцениваются выше — 2,40 и 17,00 соответственно.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что победитель реванша между Усиком и Джошуа проведет бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

После победы над Джошуа Усик призвал Фьюри вернуться в ринг ради боя с ним.

Позже Фьюри отреагировал на призыв украинца, заявив, чтобы ему дали за бой много денег. После этого британец потребовал за поединок против украинца полмиллиарда.

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