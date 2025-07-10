Бывший чемпион мира Дюк Маккензи высказал свое мнение о возможном третьем бое экс-обладателя поясов в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34−2−1, 24 КО) против чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23−0, 14 КО).

«Давайте будем откровенны — он [Тайсон] бредит. Он чисто проиграл оба поединка. Не только в моих глазах, но и в глазах судей.

Он жалуется, потому что все еще пытается убедить себя, что выиграл. Но это не так. Когда ты проигрываешь, неважно, в бою за титул чемпиона мира или нет, ты должен быть мужественным. Иногда кто-то просто тебя раскусил. И здесь все ясно: Усик раскусил Фьюри.

Если кто-то побеждает тебя дважды, это не случайность. Усик снова его победит. Если ты уже сделал это дважды, ты сделаешь это снова.

Я думаю, Усик должен уйти на пенсию непобежденным, потому что никто не сможет его победить. Даниэль Дюбуа не сможет — это мой прогноз. Тайсон Фьюри точно не сможет", — рассказал Маккензи на Ютуб канале Seconds Out.

Напомним, что Тайсон вызвал Александра на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Усик дважды одолел Фьюри — в мае 2024 года победил раздельным решением судей, в декабре — единогласным.

После второго поражения от украинца Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры.

Ранее промоутер назвал бой, от которого зависит трилогия Усик — Фьюри.