«Я не могу этого представить». Легенда мирового бокса удивил выбором фаворита в потенциальном бою Усика и Фьюри 22 декабря, 20:11 Джонс отметил, что у Усика будет шанс в этом бою (Фото:Рой Джонс via Instagram)

Легенда мирового бокса американец Рой Джонс-младший назвал британского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри фаворитом в потенциальном поединке против украинского обладателя пяти поясов Александра Усика.

Мнением о возможном объединительном бое двух непобежденных атлетов уроженец штата Флорида поделился в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Так, Джонс заявил, что это будет очень сложный поединок. Он напомнил, что хорошему маленькому боксеру всегда сложно победить большого хорошего боксера.

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Тем не менее, американец отметил, что у Усика будет шанс, если он первым найдет слабости Фьюри. Если же, по его словам, этого не случится, то украинцу будет сложно выиграть.

«Я должен выбрать Тайсона, но Усик — хорош, не поймите меня неправильно. Будь он взрывным и сочетал это с ударной мощью, все могло бы сложиться по-другому.

Но без этого я не могу представить, как он побеждает Фьюри, ведь Тайсон слишком высок", — сказал Рой.

Интересно, что еще в прошлом году Джонс говорил, что Усик победит британского чемпиона в их возможном бою.