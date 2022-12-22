«Я не могу этого представить». Легенда мирового бокса удивил выбором фаворита в потенциальном бою Усика и Фьюри
Джонс отметил, что у Усика будет шанс в этом бою (Фото:Рой Джонс via Instagram)
Легенда мирового бокса американец Рой Джонс-младший назвал британского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри фаворитом в потенциальном поединке против украинского обладателя пяти поясов Александра Усика.
Мнением о возможном объединительном бое двух непобежденных атлетов уроженец штата Флорида поделился в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Так, Джонс заявил, что это будет очень сложный поединок. Он напомнил, что хорошему маленькому боксеру всегда сложно победить большого хорошего боксера.
Тем не менее, американец отметил, что у Усика будет шанс, если он первым найдет слабости Фьюри. Если же, по его словам, этого не случится, то украинцу будет сложно выиграть.
«Я должен выбрать Тайсона, но Усик — хорош, не поймите меня неправильно. Будь он взрывным и сочетал это с ударной мощью, все могло бы сложиться по-другому.
Но без этого я не могу представить, как он побеждает Фьюри, ведь Тайсон слишком высок", — сказал Рой.
Интересно, что еще в прошлом году Джонс говорил, что Усик победит британского чемпиона в их возможном бою.