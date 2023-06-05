Немыслимая сумма: стали известны гонорары Усика и Фьюри за бой в Саудовской Аравии 5 июня, 16:25 Усик и Фьюри с Бобом Арумом (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Обладатель поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик потенциально проведет поединок с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии.

Инсайдер Гарет Дэвис сообщил, что гонорар украинца составит около 50 миллионов долларов, а «Цыганский король» получит до 90 миллионов.

«Если все пойдет по плану, то это будет невероятно. Турнир с боями Энтони Джошуа — Деонтей Уайлдер и Александр Усик — Тайсон Фьюри состоится, если у саудовцев есть такие амбиции, если они могут это устроить, и у них есть, скажем, 250 миллионов долларов для его проведения.

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Чтобы все эти парни вышли на ринг, допустим, в бою Уайлдер — Джошуа каждому нужно заплатить 40 миллионов долларов. Это уже 80 миллионов.

Была информация, что Фьюри хочет 120 миллионов долларов за бой. Я не уверен, что он получит такую сумму. Я бы поставил, что он заработает чуть больше половины от этого. Может быть, 70−80, возможно, 90 миллионов. Это невероятная сумма. Усик получит 50 миллионов. Сейчас у него есть сделка на несколько боев со Skills Challenge Promotions", — цитирует журналиста Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что украинский боксер пообещал устроить величайший поединок в истории.

Напомним, что Усик назвал главное условие для боя с британцем.