«Первая тренировка — в пять утра». Усик рассказал, как готовится к чемпионскому бою с Фьюри 8 марта, 19:08 Контракт на бой Усик — Фьюри еще не подписан (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своей подготовке к вероятному бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Тайсона Фьюри.

По словам Усика, тренировочный процесс в рамках подготовки будущего боя с Фьюри длится шесть дней в неделю, кроме воскресенья, когда боксер посвящает время любимым делам.

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Подготовка украинца включает в себя различные процессы — от плавания в бассейне до кросса.

«Первая тренировка — в пять утра. Это в основном кардио. Двенадцать часов дня — вторая тренировка. Если это бассейн, то проплываю минимум два километра. Основная тренировка – в шесть вечера. В понедельник, среду и пятницу – спарринги, в субботу – кросс 10 -20 км.

Воскресенье – это мой день, который я посвящаю молитве и походу в церковь, читаю книги, изучаю английский язык или записываю какие-то мысли в дневник, создаю стихи", - рассказал Усик.

Следует отметить, что контракт на бой между Усиком и Фьюри еще не подписан.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 29 апреля этого года.

Позже промоутер добавил, что переговоры о бое затянулись и, если поединок сорвется, то соперником Усика станет британец Даниэль Дюбуа.

