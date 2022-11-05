«Конечно, это не в пользу Александра». Менеджер Усика назвал главное превосходство Фьюри 5 ноября, 20:54 Тайсон Фьюри и Александр Усик (Фото:IFL TV via Twitter)

Менеджер украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Эгис Климас назвал главное превосходство британского обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

Слова спортивного функционера приводит Boxing News 24.

«Конечно, разница в габаритах. Это не в пользу Усика. Фьюри — великан. Не воспринимайте это как оскорбительные слова.

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Тайсон — хороший боец ​​и прежде всего очень талантлив. Во-первых, у него потрясающее IQ, поэтому он — очень, очень опасный соперник", — сказал Климас.

34-летний Фьюри на профессиональном ринге провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился вничью.

35-летний Усик за карьеру провел 20 боев. Все они завершились победами украинца.

Ранее Климас заявил, что Усик не сможет избить Фьюри.