«Александр не может избить Тайсона». Менеджер Усика высказался о потенциальном бое украинца против Фьюри 8 октября, 22:32 Климас отметил, что Усик способен победить Фьюри (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Менеджер украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Эгис Климас высказался о потенциальном бое своего клиента против британского обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

Мнением о возможном поединке спортивный функционер поделился в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

«Фьюри понимает, что может проиграть Усику. Он не боится драться. Он — боец, и мы не можем говорить, что ему жутко. Он не заинтересован, потому что понимает, что может проиграть.

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Давайте я перефразирую. Я это говорю всем. Усик не может избить Фьюри, он может победить его. Тайсон — гигант, и я не думаю, что кто-нибудь может его избить, но Усик может победить", — сказал Климас.

34-летний Фьюри на профессиональном ринге провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился вничью.

35-летний Усик за карьеру провел 20 боев. Все они завершились победами украинца.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой между Усиком и Фьюри может состояться в последнюю неделю февраля или первую неделю марта 2023 года.