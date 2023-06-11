«Этой зимой». Промоутер раскрыл детали предстоящего боя Усик — Фьюри 11 июня, 17:27 Усик и Фьюри могут провести бой зимой (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Top Rank Боб Арум поделился планами по организации поединка между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

По словам Арума, перед боем с Усиком Фьюри, вероятно, проведет поединок с другим боксером, после чего будет готовиться к противостоянию с украинцем, сообщает Boxing Social.

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«Что касается Фьюри, я думаю, что он должен провести бой в начале сентября, когда люди вернутся из отпусков, а затем готовиться к бою с Усиком этой зимой», — сказал Арум.

Усик и Фьюри должны были провести бой в апреле, однако поединок сорвался.

Промоутер Александр Красюк заявил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий, при том, что украинец готов был разделить гонорар 30 на 70 в пользу британца.

Впоследствии появилась информация, что Усик и Фьюри могут пересечься на боксерском супертурнире в Саудовской Аравии, который находится на стадии организации.