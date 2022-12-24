Промоутер Фьюри сообщил, когда боксер должен провести бой с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира

24 декабря, 23:46
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Усик и Фьюри хотят проведения боя — промоутер (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Усик и Фьюри хотят проведения боя — промоутер (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер британского чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, что его клиент должен провести поединок с украинским чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком до марта 2023 года.

В комментарии talkSPORT он заявил, что оба боксера безусловно хотят проведения боя за титул абсолютного чемпиона мира, а их представители работают над его организацией.

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«Это должно продолжаться до марта, поэтому мы все должны действовать быстро, чтобы в течение следующих нескольких недель мы разобрались или не разобрались с этим», — отметил Уоррен.

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Примечательно, что официально контракт на бой между боксерами еще не подписан.

По словам другого промоутера Фьюри Боба Арума, для проведения поединка рассматривают несколько предложений с Ближнего Востока. Также есть возможность провести бой в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой Усик — Фьюри может состояться в феврале или марте 2023 года.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Бокс WBO WBA IBF Александр Усик Тайсон Фьюри WBC

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