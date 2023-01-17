Легендарный британский боксер назвал фаворита в бою Усик — Фьюри 17 января, 19:05 Рикки Хаттон считает Фьюри лучшим боксером, чем Усик (Фото:Рикки Хаттон via Instagram)

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон рассказал, кого считает фаворитом в потенциальном поединке в супертяжелом весе между своим земляком Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

По мнению Хаатона, фаворитом боя будет Фьюри, однако Усика тоже не следует списывать со счетов, сообщает talkSPORT.

«Усик — олимпийский чемпион, обладатель чемпионских поясов. И я не хочу и не могу списывать его, потому что он, очевидно, очень талантлив и имеет стиль для того, чтобы победить Тайсона», — сказал Хаттон.

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Однако Хаттон считает, что у Фьюри есть больше нужных качеств для победы.

«Тайсон очень гибки и лучший во всем. Он может боксировать против правши и левши, может стоять и бороться на близком расстоянии. Он имеет отличную защиту, скорость, он использует разные удары. Он — все, у него есть все, что есть у Усика, и, возможно, еще больше. Он высокий, больше может дотянуться.

Не думаю, что можно сказать, что у Усика нет шансов, но фаворит — Тайсон", — заявил Хаттон.

Ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри может состояться в феврале или марте 2023 года, но контракт пока не подписан.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен выразил уверенность, что контракт на поединок удастся подписать.