Мегатурнир отменяется: Бой Усика и Фьюри в Саудовской Аравии под угрозой срыва — СМИ 29 июня, 08:20 Тайсон Фьюри и Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Обладатель поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик должен провести поединок с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, однако бой под угрозой срыва.

Как сообщает журналист TalkSPORT Саймон Джордан, британский боксер не будет проводить поединок в декабре в Саудовской Аравии.

«Мне сказали, что Фьюри не может драться в декабре в Саудовской Аравии. Так что нас ждет долгий путь к этому бою».

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Также журналист утверждает, что никто из боксеров, включая британца Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера, еще не получили предложения на участие в турнире в декабре в Саудовской Аравии.

«Я был тем, кто ставил под сомнение выступление этих четырех бойцов в один вечер бокса. Могу сказать, что предложений до сих пор не поступало. Возможно, все решится очень быстро, но их еще не было.

Обсуждения продолжаются, но надежный источник сообщает мне, что этого не будет в декабре", — приводит слова Саймона TalkSport.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира обвинил Фьюри в «сливе» с боя против Усика.