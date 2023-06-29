Мегатурнир отменяется: Бой Усика и Фьюри в Саудовской Аравии под угрозой срыва — СМИ

29 июня, 08:20
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Тайсон Фьюри и Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Тайсон Фьюри и Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Обладатель поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик должен провести поединок с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, однако бой под угрозой срыва.

Как сообщает журналист TalkSPORT Саймон Джордан, британский боксер не будет проводить поединок в декабре в Саудовской Аравии.

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«Мне сказали, что Фьюри не может драться в декабре в Саудовской Аравии. Так что нас ждет долгий путь к этому бою».

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Также журналист утверждает, что никто из боксеров, включая британца Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера, еще не получили предложения на участие в турнире в декабре в Саудовской Аравии.

«Я был тем, кто ставил под сомнение выступление этих четырех бойцов в один вечер бокса. Могу сказать, что предложений до сих пор не поступало. Возможно, все решится очень быстро, но их еще не было.

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Обсуждения продолжаются, но надежный источник сообщает мне, что этого не будет в декабре", — приводит слова Саймона TalkSport.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира обвинил Фьюри в «сливе» с боя против Усика.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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