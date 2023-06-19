«Я не из тех, кто целует его в зад»: Бывший чемпион мира заявил, что Фьюри боится Усика 19 июня, 19:30 Тайсон Фьюри (Фото:REUTERS/Steve Marcus)

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон считает, что обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри не верит в свою победу над Александром Усиком.

По словам именитого спортсмена, британец лукавит, когда говорит, что с ним никто не хочет выходить в ринг.

«Фьюри победит Усика. Но похоже, что сам Тайсон не верит, что победит Усика. Так что все его требования, все переговоры, вся эта суета могут оказаться попыткой выжать максимум в финансовом плане. И я это понимаю.

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Но я не буду одним из тех идиотов, которые целуют его в задницу. Я вижу его насквозь. Он может подраться и получить львиную часть гонорара, но я не ведусь на эту чушь, что никто не хочет с ним биться", — приводит слова Нельсона Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Фьюри обвинил украинца в жадности.

Напомним, звездный российский боксер перестал поддерживать Усика из-за его проукраинской позиции.