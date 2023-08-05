«Предрешено»: отец Фьюри сделал заявление о судьбе боя Усика с Тайсоном 5 августа, 11:40 Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри заявил, что его сын выйдет в ринг с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в этой же весовой категории Александром Усиком.

Фьюри-старший не сомневается, что титульный бой состоится, однако пока не готов сказать, когда это случится.

«Ранее я уже говорил, Тайсон должен драться с Усиком и он сделает это. Сейчас это всего лишь вопрос времени.

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Придет время, когда они соберутся вместе. Я уверен, что тогда они смогут сделать этот бой. Это предрешено. Бой состоится, но я просто не могу сказать вам, когда. Определенно мы увидим этот поединок, я уверен", — рассказал Фьюри-старший в интервью Seconds Out.

Напомним, свой следующий поединок Усик проведет 26 августа с Даниэлем Дюбуа в Польше. В свою очередь, Фьюри выйдет в ринг со звездой UFC Фрэнсисом Нганну 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что бывший-спарринг партнер Усика призвал Фьюри лишить пояса.