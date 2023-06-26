Блеф раскрыт: Экс-чемпион мира обвинил Фьюри в «сливе» с боя против Усика 26 июня, 13:33 Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Бывший чемпион мира Карл Фроч заявил, что обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри не хотел выходить в ринг Александром Усиком.

Британец считает, что его соотечественник не хотел проводить поединок с украинцем сейчас, из-за чего ставил различные требования.

«Если Фьюри хочет драться с Александром Усиком, то зачем ему требовать разделить гонорар в пропорции 70 на 30, а затем, когда на его условия согласились, разворачиваться и говорить, что бой не состоится? Его блеф раскрыли, и Фьюри понял, что не сможет подготовиться за шесть недель, хотя он и пытался выглядеть как более важный парень.

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Я думаю, что Фьюри хочет сразиться с Усиком. Тайсон очень уверен, и у него есть все причины верить, что он может победить Усика, потому что он в два раза больше него, он отличный боец. Фьюри — невероятный супертяжеловес", — приводит слова боксера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что знаменитый боксер рассказал, как Усик победит британца.

Напомним, отец Фьюри сделал сенсационное заявление о будущем бое Усика.