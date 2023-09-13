Смелый прогноз на бой Усик — Фьюри. Промоутер Джошуа назвал лучшего супертяжеловеса мира в данный момент 13 сентября, 17:22 Усик и Фьюри с Бобом Арумом (Фото:Twitter)

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри является лучшим супертяжеловесом на планете.

Специалист считает, что британец должен провести бои против лучших боксеров дивизиона, чтобы войти в историю супертяжелого веса.

«Фьюри сказал, что не заинтересован в боях с Усиком и Джошуа, которого он назвал уборщиком в зале. Он говорит, что его интересуют только большие парни. Но если тебе неинтересно драться с Усиком и Джошуа, то кто на этой планете тебе интересен? Ютуберы, что ли? Меня это разочаровывает, потому что я люблю величие. Я люблю спорт. Мне нравится смотреть, как в спорте кто-то создает величие.

Видео дня

В данный момент Фьюри — лучший супертяжеловес в мире. Я думаю, что он мог бы победить Александра Усика. Он мог бы подраться с Энтони Джошуа. Если бы Фьюри побил его, то вошел бы в историю как лучший супертяжеловес нашего поколения. Он бы побил Кличко, Уайлдера, Усика и Эй Джея, стал бы абсолютным чемпионом мира", — приводит слова Хирна Boxing Social.

Напомним, Фьюри назвал унизительное условие для боя с Усиком.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира бросил вызов лучшим супертяжеловесам современности.