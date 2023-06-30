Все ради «Цыганского короля»: Бой Усик — Фьюри перенесен на более поздний срок 30 июня, 18:55 Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком перенесен на другую дату.

Как сообщает журналист и инсайдер Гарет Дэвис, планировалось, что титульный бой состоится в декабре, однако теперь он пройдет в январе.

По информации источника, «Цыганский король» хочет провести поединок в октябре, чтобы размяться перед встречей с Усиком.

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«Саудовцы подвинули все, потому что Фьюри теперь собирается драться в октябре. Они явно хотят, чтобы Тайсон был вовлечен. Несколько недель назад Фрэнк Уоррен заявил, что они не должны соглашаться с условиями партнеров из Саудовской Аравии», — приводит слова журналиста Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри в Саудовской Аравии под угрозой срыва.