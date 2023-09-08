«Мечта одной маленькой с*чки»: Фьюри назвал унизительное условие для боя с Усиком 8 сентября, 11:24 Тайсон Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что его не интересует объединительный бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Цыганский король» заявил, что готов провести поединок с украинцем, если тот согласился на маленький гонорар. В другом случае, бой не состоится.

«Был ли когда-то этот бой моим приоритетом? Разве я когда-нибудь говорил, что хочу стать абсолютным чемпионом? Это всегда было мечтой одной маленькой сучки, не так ли?

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Послушайте, мне нужно разобраться с Фрэнсисом Нганну. Если другая маленькая сосиска хочет подраться за звание абсолютного чемпиона мира, то тогда ей следует согласиться на маленький процент гонорара, и наш бой может состояться. Но он хочет большую сумку денег, так что я скажу: «Нет, спасибо».

Суть в том, что Усик и его команда вели себя как придурки. Им предложили бой на «Уэмбли», но он не состоялся, и мы двигаемся дальше. Вот как было. Сейчас я дерусь с Фрэнсисом Нганну, сделавшим шаг вперед. Я думаю, что для меня он будет более крупным и сложным вызовом, чем другие парни. Они просто боксеры. Этот парень больше, чем просто боксер", — приводит слова Фьюри Bad Left Hook.

Поединок Фьюри с Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Отметим, что Фьюри провел первую битву взглядов со звездой UFC.