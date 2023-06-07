Слава или пенсия: Команда Усика вскоре отправит контракт на бой с Фьюри
Александр Усик (Фото:Boxing Scene)
Чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик близок к тому, чтобы провести поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что команда британца в ближайшее время получит контракт на бой.
«Как мне известно, команда Фьюри совсем скоро получит официальное письменное предложение на бой. После этого им и Тайсону придется принять решение, согласиться или отказаться. Мы сделали все возможное, чтобы этот поединок состоялся, теперь мяч на стороне Фьюри.
Если вы примете его, то вас ждет самый большой бой в карьере. Если колеблетесь, попытаетесь увильнуть, это продемонстрирует вашу несерьезность. В таком случае тебе нужно отказаться от пояса и уйти в отставку. Не на одну неделю или месяц, как ты это делал недавно, а навсегда", — приводит слова функционера Boxing News 24.
Ранее сообщалось, что стали известны гонорары Усика и Фьюри за поединок в Саудовской Аравии.
Напомним, Александр Усик признался, как появилась идея провести бой с Дюбуа в Польше.