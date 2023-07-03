«Бой, который обязан провести»: промоутер предсказал, с кем Усик подерется в конце года вместо Фьюри 3 июля, 15:15 Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик может подраться с обязательным претендентом на титул WBA Филипом Хрговичем.



Специалист заявил, что хорватский супертяжеловес идет следующим в очереди за боем с украинцем.

«Есть шанс, что бой Джошуа — Уайлдер состоится в начале января, но, как мы понимаем, Тайсон Фьюри подерется с Фрэнсисом Нганну в выставочном поединке. Так что это исключает его бой с Усиком. Но наш поединок в любом случае состоится.

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Усик все равно выступит в этом карде. Кажется, что он подерется с Филипом Хрговичем. Филип — обязательный претендент. Но это вообще не повлияет на бой Джошуа — Уайлдер. Если Усик не подерется за звание абсолютного чемпиона, то это бой, который он должен провести, исходя из правил санкционирующего органа", — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, в августе Усик проведет обязательную защиту титула WBO с боксером из Великобритании.