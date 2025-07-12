«Это будет как подарок от меня». Усик рассказал, кому хочет посвятить третье абсолютное чемпионство

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO Александр Усик поделился мыслями о своей мотивации перед реваншем с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Украинец признался, что хочет снова стать абсолютным чемпионом мира, чтобы сделать подарок своей младшей дочери Марии.

«Для меня это большая возможность стать абсолютным чемпионом в третий раз. Я подарю пояс своей маленькой дочери Марии.

Моя старшая дочь Елизавета имеет золотую медаль [Олимпиады]. Мой сын Кирилл имеет первое абсолютное чемпионство в тяжелом весе. Мой сын Михаил — второе абсолютное [в супертяжелом весе].

Теперь Мария. Дай Бог, я выиграю, и это будет как подарок от меня для моей дочери", — сказал Усик в интервью Карлу Фрочу.

Мария, четвертый ребенок Александра и Екатерины Усик, родилась в январе 2024 года. Боксер нанес имя дочери на шорты перед первым поединком с Тайсоном Фьюри.

Усик и Дюбуа встретятся 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что украинец показал свою форму за несколько дней до реванша с Дюбуа.