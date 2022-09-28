Усик выразил готовность провести третий бой с Джошуа в Киеве

28 сентября, 14:12
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Усик дважды победил Джошуа (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Усик дважды победил Джошуа (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский супертяж Александр Усик после двух побед над британцем Энтони Джошуа заявил, что готов провести с ним третий бой.

По словам Усика, он намерен провести бой с Тайсоном Фьюри, однако если тот откажется, то готов еще раз сойтись в ринге с Джошуа, сообщает Parimatch.

При этом украинец отметил, что хотел бы, чтобы бой прошел в Киеве.

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«Если Фьюри не согласится, я думаю, мы могли бы попытаться провести еще один бой.

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У нас уже был поединок в Лондоне, а также в Саудовской Аравии, так что следующий может быть на Олимпийском в Киеве", — сказал Усик.

В первом поединке в конце сентября 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей.

Второе сражение состоялось в августе 2022 года. Украинец снова выиграл — на этот раз раздельным решением судей.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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