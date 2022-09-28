Усик выразил готовность провести третий бой с Джошуа в Киеве
Усик дважды победил Джошуа (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Украинский супертяж Александр Усик после двух побед над британцем Энтони Джошуа заявил, что готов провести с ним третий бой.
По словам Усика, он намерен провести бой с Тайсоном Фьюри, однако если тот откажется, то готов еще раз сойтись в ринге с Джошуа, сообщает Parimatch.
При этом украинец отметил, что хотел бы, чтобы бой прошел в Киеве.
«Если Фьюри не согласится, я думаю, мы могли бы попытаться провести еще один бой.
У нас уже был поединок в Лондоне, а также в Саудовской Аравии, так что следующий может быть на Олимпийском в Киеве", — сказал Усик.
В первом поединке в конце сентября 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей.
Второе сражение состоялось в августе 2022 года. Украинец снова выиграл — на этот раз раздельным решением судей.