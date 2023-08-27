«У меня нет бургера». Усик накормил бывшего соперника бананами после нокаута Дюбуа — видео
Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Британский боксер Дерек Чисора пришел в раздевалку к Александру Усику после окончания чемпионского поединка.
У супертяжеловесов завязался остроумный диалог, в результате которого они решили перекусить.
Усик: «Дерек, извини, у меня нет бургера».
Чисора: «В следующий раз я приготовлю бургеры».
Усик: «Дерек, у меня есть бананы».
Чисора: «У тебя есть бананы? Я возьму банан».
Напомним, Чисора угостил украинца и его команду бургерами после их поединка в 2020 году.
Отметим, что Александр Усик защитил чемпионские пояса, нокаутировав Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец ударил украинца ниже пояса, что породило множество споров относительно победы чемпиона.
Сообщалось, что команда Дюбуа будет подавать апелляцию на результат поединка.