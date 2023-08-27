«У меня нет бургера». Усик накормил бывшего соперника бананами после нокаута Дюбуа — видео 27 августа, 13:17 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Британский боксер Дерек Чисора пришел в раздевалку к Александру Усику после окончания чемпионского поединка.

У супертяжеловесов завязался остроумный диалог, в результате которого они решили перекусить.

Усик: «Дерек, извини, у меня нет бургера».

Чисора: «В следующий раз я приготовлю бургеры».

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Усик: «Дерек, у меня есть бананы».

Чисора: «У тебя есть бананы? Я возьму банан».

Напомним, Чисора угостил украинца и его команду бургерами после их поединка в 2020 году.

Отметим, что Александр Усик защитил чемпионские пояса, нокаутировав Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец ударил украинца ниже пояса, что породило множество споров относительно победы чемпиона.

Сообщалось, что команда Дюбуа будет подавать апелляцию на результат поединка.