Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа (22−2, 21 КО) продолжают подготовку к реваншу .

В среду, 16 июля, украинец и британец приняли участие в открытой тренировки перед боем, который пройдет на Уэмбли.

Дюбуа первым вышел на ринг, где побоксировал с тенью, а затем принял участие в интервью.

Реклама

Усик появился на ринге вторым. Он поработал самостоятельно и вместе с тренером.

Отметим, что Александр на тренировку вышел в футболке с надписью «Free Azovstal defenders».

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика оригинально бросил вызов победителю реванша в Лондоне.