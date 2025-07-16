Разминка перед супербоем. Усик и Дюбуа провели открытую тренировку в Лондоне — видео
Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа (22−2, 21 КО) продолжают подготовку к реваншу.
В среду, 16 июля, украинец и британец приняли участие в открытой тренировки перед боем, который пройдет на Уэмбли.
Дюбуа первым вышел на ринг, где побоксировал с тенью, а затем принял участие в интервью.
Усик появился на ринге вторым. Он поработал самостоятельно и вместе с тренером.
Отметим, что Александр на тренировку вышел в футболке с надписью «Free Azovstal defenders».
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика оригинально бросил вызов победителю реванша в Лондоне.