«Он возненавидит мой стиль». Непобежденный боксер готов создать проблемы Усику

31 октября, 22:36
Агит Кабаел не проиграл ни одного боя (Фото: instagram.com/agitkabayel)

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе немец Агит Кабаел (26−0, 18 КО) поделился мыслями о потенциальном противостоянии с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24−0, 15 КО).

«У него тяжелый удар»: в Британии назвали победителя боя Усик — Уордли

Кабаел заявил, что его стиль бокса может стать проблемой для украинца, сообщает talkSPORT Boxing.

«Я не проигрывал за всю свою карьеру. Я дрался с топ-соперниками в супертяжелом весе. Я победил всех этих ребят.

Это был бы очень близкий бой. Я думаю, что Усик возненавидит мой стиль. Когда я бью по корпусу и по голове — это другое, — сказал Кабаел.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что начались переговоры о бое Александра Усика с Фабио Уордли, который победил Джозефа Паркера.

