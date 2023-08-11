«Лидер нации»: промоутер Усика обозначил шансы украинца стать президентом 11 августа, 18:31 Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что украинский боксер может стать президентом.

Функционер сравнил украинского чемпиона с историческими фигурами, которые становились во главе государств.

«Усик точно обладает качествами, которыми должен обладать президент. Президент — это, прежде всего, человек воинского состава, который имеет храброе сердце и готов возглавить свое войско на передовой, стать первым, кто пойдет в бой. Мы говорим про исторический экскурс. Кто были лидеры в исторические эпохи? Это были самые сильные воины. Они всегда были лидерами.

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Поэтому, на мой взгляд, лидером любой группы должен быть самый сильный человек — морально, физически, психически. Человек, способный выдерживать нагрузки, которые не могут выдерживать другие люди, обладающие другими качествами, необходимыми для управления.

А такой самый сильный и авторитетный человек должен привлекать в свой ближайший круг людей с интеллектом и эффективно использовать эту составляющую для управления государством", — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Напомним, свой следующий поединок украинец проведет 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри удивил заявлением о завершении карьеры.