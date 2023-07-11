«Разговоры дяди»: Усик оригинально ответил промоутеру Дюбуа, который предсказал ему поражение нокаутом 11 июля, 17:56 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем настрое на поединок против обладателя регулярного титула WBA Даниэля Дюбуа.

Украинский боксер прокомментировал слова промоутера британца Фрэнка Уоррена, который заявил, что его подопечный одержит победу нокаутом.

По словам нашего спортсмена, он серьезно подходит к данному противостоянию.

Видео дня

«Я к каждому своему оппоненту отношусь серьезно. Это молодой парень, он умеет бить. Он умеет хорошо бить. Я к каждому сопернику готовлюсь на 117%.

Фрэнк Уоррен сказал, что Дюбуа меня нокаутирует? Это разговоры дяди", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.