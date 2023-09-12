«У нас есть Инуэ, Кроуфорд, Усик». Абсолютный чемпион рассказал, кто должен возглавить рейтинг P4P 12 сентября, 13:03 Сауль Канело Альварес — один из лучших боксеров мира (Фото:Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports)

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес назвал боксеров, которых бы поставил на вершину P4P.

По его словам, есть он, Инуе, Кроуфорд, Усик и другие замечательные бойцы, которые должны возглавить этот рейтинг.

«Мы все заслуживаем первую строчку в рейтинге P4P. Я считаю, что ставить кого-то на вершину — это неуважение. У нас есть Инуэ, Кроуфорд, Усик — много замечательных бойцов.

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Мне кажется, что мы все заслуживаем быть первым номером", — сказал Альварес, SHOWTIME Sports.

Напомним, что абсолютный чемпион во второй средней весовой категории Сауль Альварес проведет поединок с абсолютным чемпионом в первом среднем весе Джермеллом Чарло.

Ранее сообщалось, что Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P, опубликованный журналом The Ring.