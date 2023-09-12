«У нас есть Инуэ, Кроуфорд, Усик». Абсолютный чемпион рассказал, кто должен возглавить рейтинг P4P
Сауль Канело Альварес — один из лучших боксеров мира (Фото:Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports)
Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес назвал боксеров, которых бы поставил на вершину P4P.
По его словам, есть он, Инуе, Кроуфорд, Усик и другие замечательные бойцы, которые должны возглавить этот рейтинг.
«Мы все заслуживаем первую строчку в рейтинге P4P. Я считаю, что ставить кого-то на вершину — это неуважение. У нас есть Инуэ, Кроуфорд, Усик — много замечательных бойцов.
Мне кажется, что мы все заслуживаем быть первым номером", — сказал Альварес, SHOWTIME Sports.
Напомним, что абсолютный чемпион во второй средней весовой категории Сауль Альварес проведет поединок с абсолютным чемпионом в первом среднем весе Джермеллом Чарло.
Ранее сообщалось, что Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P, опубликованный журналом The Ring.