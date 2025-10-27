Директор команды Усика назвал трех лучших боксеров в истории

Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о сильнейших боксерах в истории.

Лапин выделил Усика, еще одного украинца Василия Ломаченко, а также легендарного Мухаммеда Али.

«Али — символ мужества и ума в ринге. Усик — пример дисциплины, духовной силы и универсальности. Ломаченко — олицетворение технического совершенства и творчества в боксе», — цитирует Лапина Ready To Fight.

Али — трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, олимпийский чемпион Рима-1960. Провел 61 профессиональный бой, в которых одержал 56 побед (37 нокаутом).

Усик — олимпийский чемпион Лондона-2012, трижды абсолютный чемпион мира (в крузервейте и дважды в хевивейте). Выиграл все 24 поединка на профи-ринге (15 КО).

Ломаченко — двукратный олимпийский чемпион (Пекин-2008, Лондон-2012), чемпион мира в трех весовых категориях. Выиграл 18 профессиональных поединков (12 КО) и потерпел три поражения.

