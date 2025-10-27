Директор команды Усика назвал трех лучших боксеров в истории

27 октября, 17:57
Поделиться:
Александр Усик и Сергей Лапин (Фото: instagram.com/serge_lapin)

Александр Усик и Сергей Лапин (Фото: instagram.com/serge_lapin)

Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о сильнейших боксерах в истории.

Читайте также:
«Мне больно за него». Тайсон Фьюри отреагировал на сенсацию в поединке Паркер — Уордли

Лапин выделил Усика, еще одного украинца Василия Ломаченко, а также легендарного Мухаммеда Али.

«Али — символ мужества и ума в ринге. Усик — пример дисциплины, духовной силы и универсальности. Ломаченко — олицетворение технического совершенства и творчества в боксе», — цитирует Лапина Ready To Fight.

Реклама

Али — трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, олимпийский чемпион Рима-1960. Провел 61 профессиональный бой, в которых одержал 56 побед (37 нокаутом).

Усик — олимпийский чемпион Лондона-2012, трижды абсолютный чемпион мира (в крузервейте и дважды в хевивейте). Выиграл все 24 поединка на профи-ринге (15 КО).

Читайте также:
Против Уордли за четыре пояса. Когда и где состоится следующий бой Усика — заявление промоутера

Ломаченко — двукратный олимпийский чемпион (Пекин-2008, Лондон-2012), чемпион мира в трех весовых категориях. Выиграл 18 профессиональных поединков (12 КО) и потерпел три поражения.

Ранее в команде Усика рассказали, кто будет следующим соперником украинца.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Александр Усик Мухаммед Али Бокс Василий Ломаченко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies