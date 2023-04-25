«Это будет чем-то экстраординарным». Промоутер Усика в восторге от идеи создать мегатурнир с участием звезд бокса 25 апреля, 14:11 Когда может состояться турнир, пока неизвестно (Фото:Fightnews)

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, прокомментировал идею создать в Саудовской Аравии большой турнир с участием лучших супертяжей современности.

По словам Красюка, это был бы отличный турнир, который бы вошел в историю, но пока нет конкретных договоренностей о его организации, сообщает BT Sport Boxing.

«Конечно, вечер бокса такого уровня будет чем-то абсолютно экстраординарным. Такого не было раньше. Это будет пик. После этого события Грохот в джунглях и Триллер в Маниле [бои Мухаммеда Али против Джорджа Формана и Джо Фрейзера] останутся в прошлом», — сказал Красюк.

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Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии может состояться турнир с участием Александра Усика, Деонтея Уайлдера, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Эту информацию впоследствии подтвердил представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла.