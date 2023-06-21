До встречи в Польше: Усик начал подготовку к бою с обязательным претендентом

21 июня, 16:11
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Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) проведет поединок против Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО).

Как сообщает LuckyPunch, украинский боксер уже начал готовиться к бою с британским супертяжеловесом.

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Усик вместе с командой начал тренировочный лагерь, чтобы набрать кондиции и подготовиться к поединку.

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Напомним, бой Усик — Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Ранее сообщалось, что украинский боксер сделал необычное предложение Зеленскому.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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