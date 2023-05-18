«Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями». Усик надел стильную вышиванку со словами Тараса Шевченко — фото 18 мая, 14:44 Александр Усик празднует День вышиванки (Фото:Олександр Усик via Instagram)

Украинский боксер Александр Усик вместе с женой Катериной отмечают День вышиванки, который сегодня, 18 мая, празднуют в Украине.

Катерина выбрала вышиванку приближенную к классической, тогда как Александр одел рубашку на которой вышито отрывок из поэмы Тараса Шевченко «Катерина», которая начинается с таких строк:

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Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами.



«Любите мир, таким как он есть. Меняйте себя к лучшей вашей версии, цените тех кто вас любит и вдохновляет», — подписал Усик публикацию в Instagram.

Жена Усика опубликовала фото вышиванки с более близкого ракурса.

Ранее Усик нежно поздравил свою жену с днем рождения.