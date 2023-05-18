«Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями». Усик надел стильную вышиванку со словами Тараса Шевченко — фото
Александр Усик празднует День вышиванки (Фото:Олександр Усик via Instagram)
Украинский боксер Александр Усик вместе с женой Катериной отмечают День вышиванки, который сегодня, 18 мая, празднуют в Украине.
Катерина выбрала вышиванку приближенную к классической, тогда как Александр одел рубашку на которой вышито отрывок из поэмы Тараса Шевченко «Катерина», которая начинается с таких строк:
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
«Любите мир, таким как он есть. Меняйте себя к лучшей вашей версии, цените тех кто вас любит и вдохновляет», — подписал Усик публикацию в Instagram.
Жена Усика опубликовала фото вышиванки с более близкого ракурса.
Ранее Усик нежно поздравил свою жену с днем рождения.