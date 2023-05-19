«Еще увидимся, пузо». Усик забавным мемом намекнул на бой с Фьюри на турнире с топ-боксерами — фото 19 мая, 09:35 Александр Усик и Тайсон Фьюри могут пересечься на турнире топ-боксеров (Фото:Sky Sports)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не оставляет надежд, что бой против британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри таки состоится.

Усик опубликовал в Twitter мем, на котором он за ногу тянет Фьюри, который упирается, а сзади за этим наблюдают Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер и смеются.

Вероятно, украинский боксер намекнул, что их бой таки может состояться на супертурнире, который планируют провести в декабре в Саудовской Аравии.

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«Еще увидимся, пузо», — подписал публикацию Усик.

Усик и Фьюри должны были провести бой в апреле, однако поединок сорвался.

Промоутер Александр Красюк заявил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий, при том, что украинец готов был разделить гонорар 30 на 70 в пользу британца.



Впоследствии появилась информация, что Усик и Фьюри могут пересечься на боксерском супертурнире в Саудовской Аравии, который находится на стадии организации.