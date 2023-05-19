«Еще увидимся, пузо». Усик забавным мемом намекнул на бой с Фьюри на турнире с топ-боксерами — фото
Александр Усик и Тайсон Фьюри могут пересечься на турнире топ-боксеров (Фото:Sky Sports)
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не оставляет надежд, что бой против британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри таки состоится.
Усик опубликовал в Twitter мем, на котором он за ногу тянет Фьюри, который упирается, а сзади за этим наблюдают Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер и смеются.
Вероятно, украинский боксер намекнул, что их бой таки может состояться на супертурнире, который планируют провести в декабре в Саудовской Аравии.
«Еще увидимся, пузо», — подписал публикацию Усик.
Усик и Фьюри должны были провести бой в апреле, однако поединок сорвался.
Промоутер Александр Красюк заявил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий, при том, что украинец готов был разделить гонорар 30 на 70 в пользу британца.
Впоследствии появилась информация, что Усик и Фьюри могут пересечься на боксерском супертурнире в Саудовской Аравии, который находится на стадии организации.