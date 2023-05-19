«Еще увидимся, пузо». Усик забавным мемом намекнул на бой с Фьюри на турнире с топ-боксерами — фото

19 мая, 09:35
Поделиться:
Александр Усик и Тайсон Фьюри могут пересечься на турнире топ-боксеров (Фото:Sky Sports)

Александр Усик и Тайсон Фьюри могут пересечься на турнире топ-боксеров (Фото:Sky Sports)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не оставляет надежд, что бой против британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри таки состоится.

Усик опубликовал в Twitter мем, на котором он за ногу тянет Фьюри, который упирается, а сзади за этим наблюдают Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер и смеются.

Читайте также:
«Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями». Усик надел стильную вышиванку со словами Тараса Шевченко — фото

Вероятно, украинский боксер намекнул, что их бой таки может состояться на супертурнире, который планируют провести в декабре в Саудовской Аравии.

Видео дня

«Еще увидимся, пузо», — подписал публикацию Усик.

https://twitter.com/usykaa/status/1659271753900728320

Усик и Фьюри должны были провести бой в апреле, однако поединок сорвался.

Промоутер Александр Красюк заявил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий, при том, что украинец готов был разделить гонорар 30 на 70 в пользу британца.

Читайте также:
«Не верю, что мы увидим этот поединок». Бой Усика против претендента на чемпионский титул оказался на грани срыва — промоутер

Впоследствии появилась информация, что Усик и Фьюри могут пересечься на боксерском супертурнире в Саудовской Аравии, который находится на стадии организации.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X