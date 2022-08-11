«Нет ничего выше». Усик удивил выбором своего самого громкого достижения в боксе

11 августа, 16:44
Усик — первый в истории Украины абсолютный чемпион мира по боксу (Фото:Александр Усик via Instagram)

Усик — первый в истории Украины абсолютный чемпион мира по боксу (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик назвал выигрыш олимпийского золота в Лондоне в 2012 году своим самым громким достижением в боксе.

Слова непобежденного обладателя четырех поясов приводит Parimatch.

«Я считаю олимпийское золото в любителях самым большим достижением в моей карьере. Сейчас для меня нет ничего выше, включая мои титулы в первом тяжелом и супертяжелом весе.

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Возможно, если я объединю все титулы в супертяжелом дивизионе и получу все четыре пояса, то задумаюсь над тем, что важнее: золото Олимпиады или четыре пояса в хэвивейте", — сказал Александр.

Усик — первый в истории Украины абсолютный чемпион мира по боксу. Все пояса ему удалось собрать в первом тяжелом весе в 2018 году.

В 2019-м Александр дебютировал в супертяжелом дивизионе. В новой весовой категории украинец провел три боя, одержав в них три победы и отобрав в последнем из них пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO у британца Энтони Джошуа.

Ранее Усик показал неимоверную мощь своих ударов.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Олимпийские игры Олимпиада Александр Усик

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