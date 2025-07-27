«Это был наш секрет». Кто показал Усику удар Иван, которым он нокаутировал Дюбуа

27 июля, 22:50
Поделиться:
Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Рас Анбер, катмен абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал об ударе, которым украинец победил Даниэля Дюбуа.

Читайте также:
Вдова Мухаммеда Али рассказала, превзошел ли Усик легенду бокса

Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде мощным левым хуком. После боя Александр рассказал, что называет этот удар Иван.

Анбер утверждает, что именно он научил Усика этому хуку, который стал тайным оружием украинца.

Реклама

«Жаль, что я не был на его пресс-конференции после боя. Позже я узнал, что Александр искал меня, потому что его спросили о нокаутирующем ударе — тот самый удар, который я показал ему еще в 2018-м, когда мы были в Калифорнии и он готовился к бою с Майклом Хантером.

Этот удар — он назвал его Иван, кажется, в честь Ивана Грозного — он использовал и против Джошуа, и чтобы нокаутировать Тони Белью. Для левши против правши — или даже наоборот — это технический удар, который позволяет воспользоваться различиями в стойках.

Мне бы хотелось разделить тот момент с ним — я спрашивал его об Иване перед боем. Мы выкрикивали это из угла, и это был наш общий секрет — но самое важное то, что этот удар снова сработал для него", — написал Анбер в колонке для BoxingScene.

https://www.youtube.com/watch?v=nuHEZUEayJU
Читайте также:
«Вам это не понравится»: экс-чемпион мира назвал единственного боксера, который победит Усика

Ранее Усику выбрали следующего соперника. Сообщалось, что он рискует потерять статус абсолютного чемпиона мира.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Александр Усик Даниэль Дюбуа Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies