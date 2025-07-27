«Это был наш секрет». Кто показал Усику удар Иван, которым он нокаутировал Дюбуа

Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде мощным левым хуком. После боя Александр рассказал, что называет этот удар Иван.

Анбер утверждает, что именно он научил Усика этому хуку, который стал тайным оружием украинца.

«Жаль, что я не был на его пресс-конференции после боя. Позже я узнал, что Александр искал меня, потому что его спросили о нокаутирующем ударе — тот самый удар, который я показал ему еще в 2018-м, когда мы были в Калифорнии и он готовился к бою с Майклом Хантером.

Этот удар — он назвал его Иван, кажется, в честь Ивана Грозного — он использовал и против Джошуа, и чтобы нокаутировать Тони Белью. Для левши против правши — или даже наоборот — это технический удар, который позволяет воспользоваться различиями в стойках.

Мне бы хотелось разделить тот момент с ним — я спрашивал его об Иване перед боем. Мы выкрикивали это из угла, и это был наш общий секрет — но самое важное то, что этот удар снова сработал для него", — написал Анбер в колонке для BoxingScene.

