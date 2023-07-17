Промоутер спрогнозировал, как завершится бой Усик — Дюбуа
Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве. (Фото:Александр Красюк via Instagram)
Промоутер Александр Красюк сделал прогноз на бой украинского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика против британского боксера Даниэля Дюбуа.
По словам Красюка, Усик сможет одержать досрочную победу, сообщает Boxing UK.
«Я не великий предсказатель. Я даже не буду говорить о своих предчувствиях. Я скажу как эксперт по боксу — Усик нокаутирует Дюбуа», — сказал Красюк.
Промоутер подчеркнул, что Усик проводит серьезную подготовку к поединку с Дюбуа.
«Ты можешь пропустить удар от своей девушки и упасть. Ты никогда не можешь подготовиться к удару. Но разница в том, что Усик находится в тренировочном лагере и готовится к чему угодно.
Поэтому я считаю, что Дюбуа будет благодарен Усику за весь опыт, который он получит в их бою — в этом суть", — добавил Красюк.
Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.
Недавно боксеры провели встречу в Лондоне, на которую Усик пришел в новом образе.