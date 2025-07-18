Украинский боксер средней весовой категории Дмитрий Митрофанов (13−1−1, 6 КО) поделился ожиданиями от предстоящего реванша между Александром Усиком (23−0, 14 КО) и Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО) .

По мнению Митрофанова, Усик одержит досрочную победу, сообщает Чемпион.

«Я был в тренировочном лагере, видел форму Александра. Думаю, что в девятом-десятом раунде он победит нокаутом. По моему мнению, с первых раундов Дюбуа сразу будет активным. Но вообще я не очень люблю делать прогнозы», — сказал Митрофанов.

Также Дмитрий предположил, сколько еще поединков может провести Александр.

«Я не знаю количества поединков, ведь это решать Александру. По физической форме, я думаю, он может еще боев пять провести как минимум. Будет ли желание — это уже другой вопрос», — подытожил Митрофанов.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Накануне боксеры провели еще одну битву взглядов, а Усик появился в образе гетмана Скоропадского.

Ранее сообщалось, что прогноз на бой Усик — Дюбуа сделал бывший форвард Динамо Артем Милевский.