«Созерцайте победу». Усик назвал условия для завершения войны России против Украины 7 февраля, 00:10 Усик назвал Украину забором, который сдерживает Россию (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как закончить войну России против Украины.



В интервью The Guardian боксер выразил впечатление, что мир боится оказать Украине необходимую поддержку в отражении российской агрессии.

По его словам, Украина — это забор, который сдерживает невероятное количество каннибалов, желающих захватить себе полмира.

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«Украина — это забор, сдерживающий Россию. Дайте нам танки, дайте нам оружие и созерцайте победу», — отметил Усик, отвечая на вопрос, как лучше всего мир может поддержать его страну.

Недавно украинский супертяжеловес рассказал, что получает гневные сообщения от россиян после того, как осудил вторжение РФ в Украину.

Ранее Усик обратился к россиянам и посоветовал вспомнить, что произошло с Гитлером.