«У меня есть для них ответ». Усик обратился к российским оккупантам, которые разграбили его дом

9 ноября, 13:00
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Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик обратился к российским оккупантам, которые разграбили его дом под Киевом.

Слова обладателя пяти поясов в королевском дивизионе приводит Іnteria.

«Моя жена говорит: не жалей их, может быть, это был единственный шанс для них пожить в нормальных условиях. И она права. Оккупанты взяли под контроль наш дом, разрушили все вокруг себя, оставили после себя страшный бардак.

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Что мне было жаль, так это качели, на которых я качал сыновей, и деревья, которые мы посадили. Но у меня есть для них ответ: я все перестрою и сделаю в два раза больше и в два раза больше для дома и страны", — сказал Александр.

Ранее Усик рассказал о состоянии дома в Ворзеле своему коллеге и соотечественнику Денису Беринчику.

Перед этим жена Александра Екатерина показала, как выглядело имение после прихода туда российских оккупантов.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Российская агрессия Военное вторжение Александр Усик Война в Украине Война России против Украины

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