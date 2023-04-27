Усик в форме ВСУ прибыл на передовые позиции украинских воинов — фото
Александр Усик поддержал украинских военных (Фото:Александр Усик via Instagram)
Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик навестил воинов ВСУ.
В официальном аккаунте Усика в Instagram появилось несколько фото, где он находится в военной форме рядом с украинскими воинами.
Где именно сделанные фото, не уточняется, но на некоторых снимках видны окопы, что может свидетельствовать о близости фронта.
Ранее Усик рассказал, сколько средств выделил на восстановление жилья в Киевской области.