Усик в форме ВСУ прибыл на передовые позиции украинских воинов — фото

27 апреля, 11:00
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Александр Усик поддержал украинских военных (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик поддержал украинских военных (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик навестил воинов ВСУ.

В официальном аккаунте Усика в Instagram появилось несколько фото, где он находится в военной форме рядом с украинскими воинами.

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Где именно сделанные фото, не уточняется, но на некоторых снимках видны окопы, что может свидетельствовать о близости фронта.

Видео дня

Ранее Усик рассказал, сколько средств выделил на восстановление жилья в Киевской области.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Александр Усик

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