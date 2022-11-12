«Слава ВСУ». Усик отреагировал на освобождение Херсона — фото

12 ноября, 12:47
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Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик отреагировал на освобождение ВСУ Херсона.

Комментарием по новости обладатель пяти поясов в королевском дивизионе поделился в сторис Instagram.

«Донецк — это Украина. Луганск — это Украина. Запорожье — это Украина. Крым — это Украина. Херсон — это Украина.

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Слава Украине. Слава ВСУ", — написал Александр на английском в соцсети.

Александр Усик via Instagram
Фото: Александр Усик via Instagram

Сообщалось, что Усик обратился к российским оккупантам, которые разграбили его дом.

Также ранее боксер, наконец, заявил, что считает оккупированный Россией Крым частью Украины.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Военное вторжение Александр Усик Война в Украине Фото Война России против Украины

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