«Слава ВСУ». Усик отреагировал на освобождение Херсона — фото
Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик отреагировал на освобождение ВСУ Херсона.
Комментарием по новости обладатель пяти поясов в королевском дивизионе поделился в сторис Instagram.
«Донецк — это Украина. Луганск — это Украина. Запорожье — это Украина. Крым — это Украина. Херсон — это Украина.
Слава Украине. Слава ВСУ", — написал Александр на английском в соцсети.
Сообщалось, что Усик обратился к российским оккупантам, которые разграбили его дом.
Также ранее боксер, наконец, заявил, что считает оккупированный Россией Крым частью Украины.