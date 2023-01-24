Усик обратился к Фьюри: «Готов боксировать с тобой даже без призовых»
Усик отверг слова Фьюри о том, что он избегает боя с ним (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик призвал британского чемпиона WBC Тайсона Фьюри провести очный бой за титул абсолютного чемпиона планеты в ответ на его выпады.
В своем аккаунте в Twitter боксер опубликовал обращение к потенциальному сопернику, где прокомментировал его заявления о величии в спорте.
«В то же время ты говоришь: „Дайте мне много денег“. Величие в боксе не определяется деньгами, величие основано на победном пути», — убежден Усик.
Украинский боксер также отверг утверждение Фьюри о том, что он его избегает, добавив, что никогда этого не делал и «сам шел к нему».
«Я готов боксировать с тобой даже без призовых денег!», — резюмировал Усик.
Ранее сообщалось, что поединок между бойцами может состояться в конце марта или в начале апреля 2023 года.