«Я, на всякий случай, прописан». Усик рассмешил зал своим ответом на оскорбления Фьюри — видео
Александр Усик, промоутер Боб Арум и Тайсон Фьюри (Фото:Mirror Fighting via Twitter)
Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик рассмешил зал своим ответом на оскорбления британского обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.
«С Фьюри поединок хочется. Он будет очень громким. Он же говорит, что он — король всех королей, всех бьет, всех побьет. Бомжами обзывает, все такое. Я, на всякий случай, прописан», — сказал Усик.
После этого в зале, где проходила пресс-конференция, раздались громкий смех и аплодисменты.
«И постоянное место проживания у меня есть. Да, когда-то не было прописки, но сейчас у меня все четко. Даже дом есть», — добавил боксер.
Видео момента можно посмотреть с временной отметки 21:21
Более серьезно Александр сказал, что хотел бы следующий бой провести именно с Фьюри. По его словам, определенные разговоры между его представителями и командой Тайсона уже ведутся.
Сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри может пройти 11 или 18 февраля.
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