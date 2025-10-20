«Могут говорить все, что хотят»: соперник Усика резко отреагировал на критику его боя с украинцем

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36−3, 24 KO) высказался про возможный поединок с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24−0, 15 КО).

Новозеландский ответил на комментарий о том, что его бой с украинцем — это пустая трата времени.

«Как я отношусь к тому, что Дюбуа отказался от боя, а затем получил бой с Усиком? Не очень.

Так что у каждого есть свое мнение, не правда ли? И они могут говорить все, что они хотят. Я просто с нетерпением жду боя. Я хочу быть занят.

Усик был занят, он много раз был на ринге. Биться только раз в год недостаточно для меня и того, чего я хочу достичь. Я хочу быть на ринге, работать над своим мастерством и побеждать, сражаться, прогрессировать, совершенствоваться и приближаться к цели стать чемпионом мира, или объединенным, или абсолютным", — сказал Паркер для Propa Boxing.

Напомним, Усик в последний раз боксировал в июле этого года. Тогда он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Отметим, WBO санкционировала бой Усика против Джозефа Паркера, но Александр запросил отсрочку на ведение переговоров с новозеландцем, ссылаясь на травму.

Паркер после этого договорился о поединке против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября. Усика обязала провести обязательную защиту титула с победителем этого боя без каких-либо промежуточных поединков.