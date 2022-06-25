Усик спел песню Скрябина в тренировочном лагере перед реваншем с Джошуа — видео 25 июня, 10:20 Цей матеріал також доступний українською Усик спел во время тренировочного лагеря (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик спел песню группы Скрябин в тренировочном лагере перед вторым боем с британским боксером Энтони Джошуа.



Боксер участвует в раскрутке поединка, в рамках чего решил спеть композицию украинской группы «Сам собі країна».

На днях официально стало известно, что реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.

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В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

21 июня состоялась первая пресс-конференция перед реваншем в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Усик появился на публике в футболке в цветах флага Украины и надписью «Цвета свободы».



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