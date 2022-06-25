Усик спел песню Скрябина в тренировочном лагере перед реваншем с Джошуа — видео

25 июня, 10:20
Цей матеріал також доступний українською
Усик спел во время тренировочного лагеря (Фото:Александр Усик via Instagram)

Усик спел во время тренировочного лагеря (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик спел песню группы Скрябин в тренировочном лагере перед вторым боем с британским боксером Энтони Джошуа.

Боксер участвует в раскрутке поединка, в рамках чего решил спеть композицию украинской группы «Сам собі країна».

Читайте также:
Когда и где смотреть реванш Усик — Джошуа
https://www.youtube.com/watch?v=qF5He8rEY-k
Читайте также:
Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед реваншем — видео

На днях официально стало известно, что реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.

Видео дня

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Читайте также:
Усик — Джошуа. Букмекеры сделали прогноз на реванш

21 июня состоялась первая пресс-конференция перед реваншем в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Усик появился на публике в футболке в цветах флага Украины и надписью «Цвета свободы».

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Александр Усик Скрябин Энтони Джошуа

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X