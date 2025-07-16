Боксер удивил нашивкой на куртке, в которой пришел на дуэль взглядов.

19 июля на Уэмбли состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем поясов WBC, WBO, WBA Александром Усиком (23−0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 KO). Следите за главными новостями боя Усик — Дюбуа в режиме онлайн.

Накануне боксеры провели дуэль взглядов. На нее Усик пришел в куртке с желто-синими полосами в виде флага. Но ведь украинский флаг сине-желтый.

Желто-синяя нашивка на рукаве Усика / Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Почему Усик перевернул национальный стяг — загадка. Но такое замечается за боксером не первый раз и это вряд ли случайность.

С сине-желтыми полосами на одежде Усик был и перед боем с Фьюри. Также в его соцсетях можно найти фото, где Александр перевернул украинский флаг и вверху у него желтый цвет.

Усик перевернув національний символ / Фото: instagram.com/usykaa

Вечер бокса в Лондоне стартует в 19:00 по киевскому времени. Главный поединок начнется около 23:30. Мы уже писали, как в Украине можно посмотреть бой Усик — Дюбуа.